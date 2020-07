Mit Sicherheit Spaß im Freizeitpark

Von Isabel Hansen

Cleebronn. Mit Karacho aus Home-Schooling und -Office: Für ein bisschen Spaß-Normalität im Freizeitpark Tripsdrill nehmen Familien, Paare und Jugendliche allemal Maskenpflicht und das etwas undurchschaubare Hygiene-Konzept in Kauf, der Coronazweifler ebenso wie der Sicherheitsfan. Wer vor Ferienbeginn auf kurze Warteschlangen bei rund 100 Attraktionen hoffte, wurde indes enttäuscht.

Die 13-jährige Aurelia Gruber und ihren kleinen Bruder Samuel, die in einer Gruppe von drei Vätern sowie neun Kindern aus Südhessen angereist sind, zieht es gleich zur neuesten Achterbahn auf dem Gelände. Nach einer halben Stunde Wartezeit können sie sich erstmals „Hals über Kopf“ in die Mutprobe stürzen. In Sitzkörben, die unter den Schienen hängen, mit frei in der Luft baumelnden Füßen wirbeln sie mit bis zu 80 Stundenkilometer auf der 800 Meter langen und bis 30 Meter hohen Strecke durch vier Überschläge.

Zusammen mit der „Volldampf“, die zum Schluss gar nicht langsam rückwärts in ihre Ausgangsposition rangiert, ist die Hängeachterbahn das größte Bauprojekt in der 90-jährigen Tripsdrill-Geschichte: 229 Betonfundamente tragen die Konstruktion, das größte wiegt über 500 Tonnen und hat eine Fläche von 135 Quadratmetern. Für die Bahnen wurden 300 schwere Schienenteile und Stützen verbaut.

Für solch eine Premiere scheint das Tragen einer Maske ein geringer Tribut, auch wenn es nervig ist – da herrscht diskussionslose Einigkeit zwischen Eltern und Kindern. Uneinigkeit herrscht indes darüber, wie weit die Pflichterfüllung geht: „In der anderen Bahn, der Volldampf, musste ich eine Maske aufsetzen. Dann trage ich sie hier auch“, will Samuel Gruber kein Risiko eingehen.

Anbehalten oder Ausziehen? Diese Frage plagt Carola Stadelmaier bezüglich eines ganz anderen Accessoires. Sind ihre Sandalen wirklich Hängeachterbahnfest? Sie geht lieber barfuß auf Nummer Sicher. Tatsächlich wäre der Verlust des Schuhwerkes kaum zu verschmerzen im Gegensatz zum Hinfort einer Mund-Nasen-Bedeckung. Den blassblauen Klassiker mit Faltenwurf gibt es zum Preis von einem Euro in jedem Shop.

Weder Vergesslichkeit noch Nach-Lässigkeit taugen daher als Ausrede für offene Münder oder nackte Nasen. Wer den Stil „Oben-Ohne“ oder Ohrhänger in einem der Wartebereiche der Attraktionen pflegt, wird regelmäßig von Mitarbeiter-Durchsagen auf den korrekten Dresscode hingewiesen: erst freundlich, dann energisch und bei Bedarf auch mit persönlicher Ansprache. „Bitte die Maske über Mund und Nase ziehen. Das gilt auch für die Frau mit Rucksack und Sonnenbrille.“ Der Aufmerksamkeit der Umstehenden können Säumige sich so gewiss sein. Da halten sich selbst Corona-Zweifler lieber bedeckt. „Das ist alles Unsinn“, nuschelt eine Besucherin stoffgedämpft, die „sicherheitshalber“ anonym bleiben will.

Elena Tremmel dagegen freut sich über die Konsequenz im Freizeitpark. „Ohne Maskenpflicht wäre ich nicht gekommen“, macht sie klar. Sie steht mit ihrer Meinung in der Clique aus Jugendlichen im Alter von 23 bis 30 Jahren nicht allein da. „Ich finde Sicherheitsmaßnahmen angebracht. Niemand will sich anstecken. Die Menschen sind disziplinierter als im Supermarkt. Lieber so als gar nicht“, stimmt Julian Wolff aus Böblingen zu.

Mal sind es Schilder auf Augenhöhe, mal auf den Boden geklebte Füße, die den Mindestabstand markieren. Die meisten Besucher halten sich daran. Clevere Eltern machen aus der Not gar ein Spiel, interpretieren die Stopps in eine Hüpf-Challenge über die Distanz von 1,50 Meter um und vertreiben so für eine Viertelstunde die Warteweile.

„Ich blick es nicht“ – in punkto Fahrgemeinschaften und Leerstände ist das Hygienekonzept für Besucher nicht ohne weiteres durchschaubar: Auf dem Donnerbalken lümmeln sich dicke Kartoffelsäcke in die Mittelplätze der beiden Sechserreihen und erdulden jeden freien Fall geduldig. In der Karacho muss die Zwischenreihe in jedem Wagen unbesetzt bleiben. Bei feuchtfröhlichen Attraktionen entsteigt jeweils nur eine Besuchsgemeinschaft – nach Fluss-Rafting oder Wildwasser-Fahrt gut geduscht bis auf die Unterwäsche – der Sechser-Badewanne oder dem auf bis zu neun Personen ausgelegten Waschzuber.

Auf die bis dato zuverlässigen Hinweisschilder mit voraussichtlichen Wartezeiten ist nun kein Verlass mehr. Nährt die lockere Aufstellung im Wartebereich die Hoffnung auf einen schnellen Einstieg, macht die Unterbelegung von Suppenschüsseln, Kaffeetassen, Säuen, Gugelhupf, oder Tausendfüßler die Hoffnung zunichte. Und bei Home-Schooling und -Office sorgt wenig Präsenzpflicht für regen Besucherandrang vor Ferienbeginn. Juchzen, Schreien, Lachen – der Lärmpegel ist lustig laut und traditionell hoch. Die Devise „Mit Sicherheit Spaß“ scheint seit dem verspäteten Saisonstart Ende Mai aufzugehen.