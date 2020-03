In Pforzheim: Ladendieb bedroht Zeugen mit Messer

Pforzheim (pol). Weil er nach einem Ladendiebstahl in Pforzheim mehrere Zeugen beziehungsweise Verfolger mit einem Messer bedroht haben soll, sitzt ein 21-Jähriger in Untersuchungshaft.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, hatte – nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen, wie es hieß – der junge Mann am Montagmorgen in einem Einkaufsmarkt Ware im Wert von mehreren Hundert Euro in einen Einkaufswagen geladen. Anstatt an der Kasse zu bezahlen, soll er dann an der Eingangstüre des Marktes gewartet haben, bis diese sich durch hereinkommende Kunden öffnete und dann mit dem vollen Wagen über diese Türe das Geschäft verlassen haben.

Durch den Alarm seien mehrere Zeugen auf den Vorgang aufmerksam geworden und dem Ladendieb gefolgt, so Polizei und Staatsanwaltschaft. Daraufhin habe der 21-Jährige ein Messer gezückt und seine Verfolger damit bedroht, bevor er in Richtung Innenstadt flüchtete.

Im Zuge der Fahndung entdeckten die Polizeistreifen den Verdächtigen im Bereich der Erbprinzenstraße, das Messer hielt er noch in der Hand. Er habe es, als die Beamten mit dem Gebrauch der Schusswaffe gedroht hätten, fallenlassen und sei festgenommen worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 21-Jährige dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Seitdem sitzt der Ladendieb in Untersuchungshaft.