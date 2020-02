In Bretten: Junge Frau sexuell belästigt

Bretten (pol). Eine 18-Jährige ist am Dienstag in Bretten sexuell belästigt worden. Die junge Frau war gegen 22.45 Uhr an der Haltestelle Kupferhälde aus der Straßenbahn ausgestiegen.

Nachdem sie durch die Unterführung gegangen war und auf die Rinklinger Straße einbog, bemerkte sie eine Person hinter sich. Als sie sich umdrehte, sah sie einen Mann. Sie ging in Richtung Rinklingen weiter. Plötzlich spürte sie eine Hand an ihrem Intimbereich und gleichzeitig eine Hand an ihrer Schulter. Sie drehte sich wieder um und schrie den Mann an, der mit heruntergelassener Hose vor ihr stand.

Als die 18-Jährige ihr Mobiltelefon aus der Tasche nahm, flüchtete der Unbekannte durch die Bahnunterführung. Er wird als circa 40 Jahre alt und 1,75 Meter groß beschrieben, soll eine untersetzte Figur, kurze dunkle Haare und Dreitagebart haben.