Coronavirus: Verstärkte Abschottung und weitere Absagen

Enzkreis (pm). Für die beiden Veranstalter, die Gemeinde Sternenfels und das Mühlacker Tagblatt, haben der stellvertretende Bürgermeister Klaus Riekert sowie der Verleger des Mühlacker Tagblatt, Hans-Ulrich Wetzel, Ende vergangener Woche beschlossen, die beliebte Vortragsreihe wegen der Corona-Krise abzusagen. Am 2. April wäre Alfred Ritter, Beiratsvorsitzender der Firma Ritter Sport und ökologischer Vorreiter, mit dem Thema „Ökologisches Management ist machbar“ zu Gast gewesen. Alfred Ritter hat sich bereit erklärt, zu einem späteren Zeitpunkt als Referent beim „Forum für Optimisten“ in Sternenfels aufzutreten. Der Termin wird noch bekannt gegeben.

Ab Mittwoch, 18. März, können Kunden nur noch ins Landratsamt Enzkreis nach Pforzheim kommen, die vorab einen Termin vereinbart haben. „Für alle anderen muss die Kreisbehörde geschlossen bleiben. Dies gilt auch für sämtliche Außenstellen der Kreisverwaltung wie die Kfz-Zulassungsstelle oder das Landratsamt II in der Östlichen. Der Termin kann direkt mit dem zuständigen Sachbearbeiter vereinbart werden“, teilt die Kreisbehörde mit. Sollte der konkrete Ansprechpartner in der Verwaltung nicht bekannt sein, vermittelt die Telefonzentrale unter der Nummer 07231/308-0 weiter. Dafür ist die Zentrale ab Mittwoch telefonisch länger erreichbar: montags bis donnerstags durchgehend von 8 bis 16, dienstags 8 bis 18 und freitags von 8 bis 12 Uhr. Termine können auch für den bislang für den Publikumsverkehr geschlossenen Mittwoch vereinbart werden. Wie gewohnt geöffnet bleiben die Deponien und Recyclinghöfe im Kreis.

Die Zulassungsstelle des Enzkreises in Mühlacker ist bereits ab Dienstag, 17. März, für den Kundenverkehr geschlossen. „Wer dringend eine Zulassung benötigt, kann sich an die Dienststelle in Pforzheim in der Güterstraße 30 direkt neben dem Landratsamt wenden“, heißt es. Auch dort sei der Zugang nur mit einem vorab reservierten Termin online unter www.enzkreis.de/kfz-zulassung-terminvereinbarung-pforzheim möglich.

Das Amt Staatliche Schlösser und Gärten teilt mit, dass von jetzt an mindestens bis zum Ende der Osterferien am 19. April alle Schlösser, Klöster, Burgen und Kleinode im Land – also auch das Kloster Maulbronn – wegen des Corona-Virus geschlossen bleiben. Auch der Gasometer in Pforzheim und das Naturparkzentrum in Zaberfeld haben ab sofort nicht mehr geöffnet.

Die Rathäuser sind für den Publikumsverkehr von jetzt an ebenfalls geschlossen.