Container für Obdachlose brennt

Sersheim (pol). Am Montag gegen 13 Uhr ist in der Straße „Ludwigsegerte“ in Sersheim ein Wohncontainer für wohnsitzlose Personen in Flammen aufgegangen. Laut Polizei ist vermutlich ein technischer Defekt eines Gerätes die Brandursache. Der 58-jährige Bewohner des Containers befand sich glücklicherweise nicht im Innern, als das Feuer ausbrach. Der Container ist nicht mehr bewohnbar, so dass der 58-Jährige nun anderweitig untergebracht werden musste. Der Sachschaden wurde auf mehrere Tausend Euro geschätzt.