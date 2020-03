Zwei Leichtverletzte nach Zusammenstoß

Oberderdingen (pol). Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von geschätzten 6000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagmorgen in Oberderdingen. Eine 58-Jährige wollte gegen 7.30 Uhr mit ihrem Pkw von der Straße Bussental nach links auf die Umgehungsstraße zwischen Oberderdingen und Flehingen abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 50-jährigen Pkw-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt und mussten mit Rettungswagen zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden.