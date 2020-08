Warnung vor betrügerischen Faxen

Bretten (pm). Die Stadt Bretten warnt vor irreführenden Faxen der Firma ARP Marketing Verlag SL mit Sitz in Spanien. Diese hätten in den vergangenen Tagen insbesondere Gewerbetreibende in Bretten erhalten. Das Fax mit der Überschrift „Bürgerinformation Region Bretten“ komme nicht von der Stadtverwaltung, heißt es aus dem Rathaus. Dazu gibt es die Warnung: „Wird das Fax unterschrieben und zurückgesendet, schließt der Unterzeichner einen Vertrag mit der Firma ARP, der mit sofortigen Kosten verbunden ist.“