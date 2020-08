Unter Drogeneinfluss einen Unfall verursacht

Bretten (pol). Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln hat ein 33-Jähriger in Bretten einen Unfall mit drei Verletzten verursacht. Der 33-Jährige hatte laut Polizei, als er am Donnerstagnachmittag in Richtung Sprantal fuhr, beim Linksabbiegen nicht auf einen entgegenkommenden Wagen geachtet. Beim Zusammenstoß wurden seine zwei Mitfahrer und der Fahrer des anderen Autos jeweils leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 33-Jährige Drogen im Blut hatte. Zudem hat er keinen gültigen Führerschein.