Unfall unter Alkohol: Auto fliegt meterweit durch die Luft

Bretten (pol). Bei einem Unfall am frühen Sonntagmorgen auf der Bundesstraße 293 ist nach Einschätzungen der Verkehrspolizei ein Auto rund 35 Meter durch die Luft geflogen. Beim anschließenden Aufprall verletzte sich der Fahrer, der Alkohol getrunken hatte, schwer.

Der Fahrer eines Opel war um 2.15 Uhr auf der Bundesstraße von Bretten in Richtung Walzbachtal unterwegs gewesen. In einer Linkskurve kam er von der Straße ab, überfuhr einen Leitpfosten und schanzte über einen Erdwall in einen Acker. Der 31-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

An seinem Auto entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,34 Promille.