Bretten (pol). Einen Schwerverletzten und zwei Leichtverletzte hat ein Auffahrunfall am Montagmorgen auf der Melanchthonstraße in Bretten gefordert. Nach Polizeiangaben hatte eine 31-jährige Fiat-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen müssen, was dahinter ein 20-Jähriger zu spät bemerkte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein 34-jähriger Beifahrer im Fiat schwer verletzt.