Unfall beim Ausparken fordert zwei Verletzte

Bretten (pol). Zwei Leichtverletzte hat ein Unfall am Dienstagnachmittag auf der Melanchtonstraße in Bretten gefordert. Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe mitteilt, hatte eine 64-jährige Seat-Fahrerin, als sie aus einem Parkplatz in den Verkehr einfädeln wollte, den VW einer 56-Jährigen übersehen. Beim Zusammenstoß erlitten die VW-Fahrerin und ihre 29-jährige Beifahrerin jeweils leichte Verletzungen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 2000 Euro.