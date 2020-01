Lkw-Fahrer beschädigt Ampel und flüchtet

Bretten (pol). Auf der B35 wurde am Freitagmorgen eine Ampel beschädigt. Der Unfallverursacher, ein dunkler Lkw, fuhr um 6.30 Uhr auf der B35 von Bretten nach Maulbronn. Beim Überqueren der Kreuzung am Brettener Alexanderplatz schlug die rechte Flügeltür am Lkw-Aufbau auf und prallte gegen die Ampelanlage. Der entstandene Sachschaden an der Ampelanlage liegt, laut Mitteilung der Polizei, im vierstelligen Bereich. Der Lkw fuhr ohne anzuhalten weiter. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bretten unter der Telefonnummer 07252 50460 entgegen.