Bretten (pm). Zum Auftakt des neuen Formats „Kleines Konzert“, das am Sonntag, 4. Oktober, 17 Uhr, in der Stiftskirche in Bretten startet, wird ein Programm mit Werken der holländischen Komponisten Sybrandt van Noordt, Jan Pieterszoon Sweelinck und Jacob van Eyck geboten. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.