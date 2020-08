Kleiner Junge auf Überweg von Auto erfasst

Bretten (pol). Schwere Verletzungen hat bei einem Unfall am Sonntagabend in Bretten ein vierjähriger Junge erlitten. Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe mitteilte, hatte ein 60-Jähriger, der gegen 19.15 Uhr auf der Weißhofer Straße in Richtung Innenstadt fuhr, zu spät das Kind auf dem Überweg bemerkt und es mit seinem Wagen erfasst. Rettungskräfte versorgten das Kind zunächst vor Ort und brachten es anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.