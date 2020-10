Bretten (pol). Drei Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren haben am Sonntagabend mehrere Scheiben an einer Straßenbahnhaltestelle in Bretten-Gölshausen eingeschlagen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Eine Anwohnerin hatte das Trio beobachtet und die Polizei verständigt. Bei der Durchsuchung der Jugendlichen wurde bei jedem ein Taschenmesser gefunden. Zwei waren verbotene Einhandmesser.