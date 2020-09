Bretten (pm). Die Jazzkombüse-Kraichgau will am 18. September, 20 Uhr, zum Finale der Open-Air-Reihe „KulturFreitag“ für gepflegte musikalische Unterhaltung auf dem Alfred-Leicht-Platz in Bretten sorgen. Geboten wird laut einer Mitteilung „bekömmliche Musik mit deutschen Texten“. Karten sind bei der Tourist-Info Bretten und an der Abendkasse erhältlich.