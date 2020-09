Feuerwehr löscht Kellerbrand

Oberderdingen (pol). Am Montag ist es gegen 14.20 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Silcherstraße in Oberderdingen zu einem Kellerbrand gekommen. Die in dem Haus befindlichen Wohnungen seien nicht in Mitleidenschaft gezogen worden, teilte die Polizei mit. Glücklicherweise habe sich niemand in den betroffenen Räumen aufgehalten. Die Feuerwehr habe den Brand erfolgreich bekämpft. Ersten Schätzungen zufolge entstand sei ein Sachschaden von rund 20000 Euro entstanden. Die Brandursache sei derzeit noch unklar.