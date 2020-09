Bretten (pol). Smartphones, Smartwatches sowie Tablets hat ein Dieb am frühen Sonntagmorgen in einem Geschäft im Kraichgau-Center in Bretten erbeutet. Gegen 4.40 Uhr verschaffte er sich laut Polizei über die Eingangstür gewaltsam Zutritt. Die auf einem Tisch ausgelegte und alarmgesicherte Ware habe er mit brachialer Gewalt an sich genommen. Der ausgelöste Alarm habe den Täter in die Flucht geschlagen.