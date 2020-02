Oberderdingen-Flehingen (pol). Unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag bis Mittwoch in eine Tankstelle in Flehingen eingebrochen. Sie warfen die elektronische Schiebetüre mit einem Stein ein und stahlen etliche Stangen Zigaretten, deren Wert mehrere Tausend Euro beträgt. Das Polizeirevier Bretten ist nun auf der Suche nach Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07252/50460 zu melden.