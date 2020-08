Durchstarten mit einem echten Exoten

Von Sina Willimek

Oberderdingen-Grossvillars. Als Wunder- oder Superbeere wird sie oft bezeichnet. Trotzdem ist die Aronia, auch genannt Apfelbeere, in der Region noch recht unbekannt. Das möchte Markus Rostan aus Großvillars ändern: Gemeinsam mit seiner Frau Sandra baut er das Gewächs seit fünf Jahren auf dem eigenen Hof an.

Geerntet werden die Aroniabeeren Mitte August bis Anfang September. Die diesjährige Ernte ist letzte Woche erfolgt. „Der ganze Prozess ist mit der Maschine eigentlich in drei Stunden erledigt“, so Markus Rostan, der Aronia auf einer 1,3 Hektar großen Fläche anbaut. Die Hitze der letzten zwei Wochen habe dem Ertrag allerdings zugesetzt. Im letzten Jahr konnten noch sechs, in diesem Jahr nur etwa vier Tonnen Aroniabeeren geerntet werden. Die diesjährige Ernte sei wegen des hohen Zuckergehalts besonders süß, so Rostan. Aus einem Kilogramm Beeren könnten etwa 600 Milliliter Saft gewonnen werden. Nur ein einziger Arbeitsschritt, das Pressen des Saftes, werde bei der Herstellung der Endprodukte ausgelagert, erklärt Rostan. Verkauft werden die fertigen Säfte zu 80 Prozent im eigenen Hofladen in Oberderdingen-Großvillars, die restlichen 20 Prozent in umliegenden Hofläden. Bei der Erntemaschine handelt es sich um einen umgebauten Traubenvollernter. Im ersten Jahr hätten die Beeren allerdings noch von Hand gepflückt werden müssen, erinnert sich Rostan. „Da waren wir für 600 Kilogramm gute 120 Stunden auf den Feldern“, so der Hofbesitzer.

„Unser Aronia-Saft ist zu 90 Prozent kein Trinksaft, sondern wird als Heilsaft verkauft“, erklärt Markus Rostan, der selbst von der Kraft der kleinen, dunkel gefärbten Beere überzeugt ist. In seinem Hofladen bietet er sie auch verarbeitet zu Marmelade oder gemischt mit Apfelsaft als Getränk an. Der Landwirt, der sich vorgenommen hat, jedes Jahr ein neues Produkt herauszubringen, hat auch schon die nächste Idee: Aronia-Secco.

Die hier noch eher unbekannte Pflanze stammt ursprünglich aus Nordamerika und wurde schon von den Indianern genutzt. Als sehr robustes Gewächs verträgt sie Temperaturen bis zu minus 30 Grad und muss weder gedüngt noch vor Schädlingen geschützt werden – dafür benötigt sie aber besonders viel Wasser. „Ich vermute, dass bei vielen Gartenbesitzern die Aroniabeere wächst, ohne dass sie überhaupt davon wissen“, so Landwirt Rostan.

Der Apfelbeere werden als sogenanntes Superfood die verschiedensten Eigenschaften zugeschrieben: Sie gilt als reich an Antioxidantien, die freie Radikale im Körper binden, und zugleich als entzündungshemmend. Auch soll sie vorbeugend gegen verschiedene Krebsarten wirken oder den Blutzuckerspiegel ausgleichen. Der Hofbesitzer habe den Eindruck, dass sein Aroniasaft weniger wegen des allgemeinen Trends zur gesunden Ernährung, sondern mehr wegen seiner Wirkung gekauft werde, wie er sagt. „Wer in unserem Hofladen Aroniasaft kauft, dem wurde er in der Regel von einer anderen Person empfohlen, die gemerkt hat, dass ihr der Saft gut tut“, so Rostan. Den Kunden würde der Aroniasaft nicht so sehr wegen des Geschmacks zusagen, den Rostan als „herb, im Abgang etwas erdig“ beschreibt, sondern eher wegen der ihm zugeschriebenen gesundheitsförderlichen Wirkung.

Auf die Idee, die Beere selbst anzubauen, sei der Hofbesitzer vor einigen Jahren gekommen, nachdem ihm ein Kollege zur Verbesserung der Blutwerte zu Aroniasaft geraten habe. Nach regelmäßiger Anwendung sei er selbst von der Wirkung überzeugt gewesen, sagt Rostan. Die Pflanze dann aber anzubauen, sei auch für ihn ein gewisser Sprung ins Ungewisse gewesen. „Ich wusste nicht wirklich, was mich erwarten würde.“ Bislang konnte sich die Pflanze nur in einigen Teilen Deutschlands etablieren. Großflächig wird sie vor allem in osteuropäischen Ländern wie der Ukraine, Russland und Polen angebaut, wo die Aronia sogar offiziell als Heilpflanze gilt.

In der Region stünden die Menschen der Apfelbeere mit Ausnahme einiger Befürworter noch eher skeptisch gegenüber, so der Eindruck von Markus Rostan, der den ehemaligen Milchhof inzwischen als Familienbetrieb mit Acker- und Weinbau in der dritten Generation weiterführt. „Ich werde auch jetzt noch manchmal belächelt“, bemerkt der Landwirt, dessen Beeren sich nach fünf Jahren noch nicht fest in der Region etablieren konnten. Daraus will er Konsequenzen ziehen. „Man muss auch aufklären und informieren – sonst kann man den Saft nicht verkaufen“, sagt Rostan, der für seine Kunden daher ein spezielles Informationsblatt zur Aroniabeere vorbereitet hat.