Diebe richten hohen Sachschaden an

Bretten-Gölshausen (pol). Unbekannte sind am Sonntag zwischen 17 und 21.30 Uhr über das Dach in eine Firma im Industriegebiet Gölshausen eingedrungen. Dabei richteten sie einen Sachschaden von etwa 30000 Euro an. Im Inneren wurde ein Tresor umgeworfen und auf der Rückseite aufgeflext. Ob etwas entnommen wurde, ist noch unklar. Aus einer aufgefundenen Transportbox stahlen die Diebe Grundplatten für elektronische Bauelemente. Der dadurch entstandene Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.