Betrunkener richtet großen Schaden an

Oberderdingen (pol). In Oberderdingen hat am Montagabend ein Betrunkener massiven Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet. Laut Polizeipräsidium Karlsruhe hatte eine Zeugin berichtet, dass der 31-Jährige in der Roten-Tor-Straße in alkoholisiertem SIE… »