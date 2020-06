Autofahrerin übersieht E-Bike-Fahrer

Bretten (pol). Leichte Verletzungen hat ein 69-jähriger E-Bike-Fahrer am Mittwoch bei einem Unfall in Bretten erlitten. Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe mitteilte, hatte eine 40-jährige Autofahrerin an der Einmündung von der Saalbachstraße in die Rinklinger Straße zwar zunächst angehalten, dann aber bei der Einfahrt die Vorfahrt des Radlers missachtet, der auf dem Radweg entgegen der Fahrtrichtung gefahren sei. Beim Zusammenstoß stürzte der 69-Jährige, der ins Krankenhaus gebracht wurde.