Aus Ärger: 38-Jähriger zerkratzt ein geparktes Auto

Bretten (pol). Einen Schaden in Höhe von rund 3000 Euro hat am Samstagmittag ein 38-Jähriger in Bretten angerichtet, als er aus Ärger einen geparkten Seat auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters an der Wilhelmstraße mit einem Schlüssel zerkratzte, weil der Seat so dicht an seinem Auto stand, dass er nicht mehr auf der Fahrerseite einsteigen konnte. Zeugen hatten die Tat beobachtet. Anhand ihrer Angaben konnten die Beamten des Polizeireviers Bretten den 38-Jährigen schnell ermitteln. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.