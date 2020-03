Bretten (pm). Zwei Stadtbahnen der S9 werden am Mittwoch, 25. März, zwischen Bretten und Bruchsal durch Busse ersetzt. Grund dafür sind geplante Bauarbeiten am Bahnübergang Helmsheim. Betroffen sind die S9 mit Ankunft in Bretten um 1.37 Uhr sowie die S9 mit Abfahrt in Bretten um 0.42 Uhr und Ankunft in Bruchsal um 1.01 Uhr.