26-Jähriger attackiert Onkel mit Messer

Oberderdingen (pol). Im Oberderdinger Ortsteil Flehingen hat ein 26-Jähriger seinen Onkel mit einem Messer angegriffen. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Nach den Erkenntnissen der Kriminalpolizei hatten der Täter und das 45-jährige Opfer in der Nacht zum Sonntag in der Wohnung des Onkels „reichlich Alkohol“ konsumiert, bis es kurz nach Mitternacht zum Streit gekommen sei. Dabei soll der Neffe seinen Verwandten mit einem Messer so schwer verletzt haben, dass Letzterer vorübergehend in Lebensgefahr schwebte.