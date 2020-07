30-jähriger Radler schwebt nach Unfall in Lebensgefahr

Pforzheim (pol). Nach einem Unfall am Dienstagnachmittag in Pforzheim schwebt ein Radfahrer in Lebensgefahr.

Wie das Polizeipräsidium berichtete, war der 30-Jährige gegen 14 Uhr auf der abschüssigen Straße „Kurze Steig“ in Richtung Martin-Nietmöller-Straße gefahren und hatte – als Grund vermutet die Polizei „nicht angepasste Geschwindigkeit“ – auf Höhe eines Supermarkts die Kontrolle über sein Rad verloren und eine Querungshilfe überfahren.

Dadurch habe es den Mann, der keinen Helm trug, von seinem Fahrrad katapultiert, und er sei mit dem ungeschützten Kopf heftig gegen die Leitplanke geprallt.