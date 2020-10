Eberdingen (pol). Unter dem Eindruck eines psychischen Ausnahmezustands reagierte eine 24-Jährige am Donnerstag auf eine 77-jährige Frau, die auf einem öffentlichen Parkplatz vor ihrem Haus parkte, aggressiv. Als die Seniorin ausstieg, öffnete die jüngere Frau ein Fenster, schrie die 77-Jährige an und bewarf sie erst mit einem Kochtopfdeckel, dann mit einem Aschenbecher. Polizisten nahmen die Angreiferin in Gewahrsam.