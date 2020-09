Von Thomas Eier

Ein positiver Befund reicht aus, um

eine Vielzahl von Fragen aufzuwerfen

Ein Jugendlicher wird positiv auf das Coronavirus getestet. Dieser Fall, der sich im Deutschland des Jahres 2020

zigtausendfach ereignet, kann vor Ort für mächtige Turbulenzen sorgen und zum Stresstest für die regionalen Gesundheitsbehörden und alle weiteren Beteiligten werden. Denn ein Jugendlicher geht nicht nur zur Schule, er hat auch private Kontakte, weshalb der positive Befund, der tatsächlich absolut negativ ist, eine Kettenreaktion nach sich zieht, die ein Schwabe gemeinhin als „Rattenschwanz“ bezeichnen würde.

Spätestens am Montag hat die Nachricht, dass sich ein Schulkamerad und Freund mit dem Virus infiziert hat, nicht nur das Theodor-Heuss-Gymnasium in Aufruhr versetzt, sondern auch andere Jugendliche und ihre Eltern, die sich im Bemühen um die richtige und angemessene Reaktion an die zuständigen Behörden wandten und nicht immer sofort eine schlüssige Antwort erhielten. Die Schule hat nach Absprache mit dem Gesundheitsamt reagiert und vorsorglich die komplette Jahrgangsstufe samt einiger Lehrkräfte in Quarantäne geschickt, doch was ist mit der Clique, die vor einigen Tagen noch zusammen auf dem Bolzplatz kickte? Sind diese Freunde des Betroffenen deshalb automatisch Kontaktpersonen der Kategorie 1? Können sie zur Schule oder müssen sie ebenfalls zu Hause bleiben? Was ist mit den Geschwistern und Eltern dieser Freunde? Was mit weiteren Freunden dieser Freunde zum Beispiel im Fußballclub? Wer soll, wer muss getestet werden?

Die Kette eventueller Verdachtsfälle ist – theoretisch – endlos, und so zeigt sich am konkreten Beispiel das Dilemma der Corona-Schutzmaßnahmen, die möglichst umfassend sein sollen, aber dennoch praktikabel. Das Landratsamt Enzkreis führt zur Frage nach einem (sinnvollen) Ende der Kette den Fall von Dettingen im Kreis Rottweil an, wo eine Geburtstagsparty mit 33 Gästen dazu führte, dass am Ende weit über 500 Menschen in Quarantäne mussten. Ein Beispiel, welche Kreise Einzelfälle ziehen können – Stichwort: Rattenschwanz.

Ob die Freunde vom Bolzplatz nun Kontaktpersonen der Kategorie 1 oder doch nur der Kategorie 2 sind, ließ sich auf Anhieb gar nicht eindeutig klären; die Auskünfte waren teils widersprüchlich. Jedenfalls glühten am Montag die Drähte zwischen Elternhäusern, Gesundheitsamt und Gymnasium, um abzuklären, was es braucht, um der Situation gerecht zu werden. Kein Einzelfall, sondern Alltag in Deutschland 2020.