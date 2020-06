Von Lukas Huber

Die Lockerungen haben ihre Tücken

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus geht seit Wochen zurück, und angesichts dessen ist es nur folgerichtig, dass die Gesellschaft eine stufenweise Lockerung der Einschränkungen erfährt. So dürfen zum Beispiel Amateursportler seit über einem Monat wieder trainieren, und ab sofort ist es sogar auch wieder erlaubt, Wettkämpfe durchzuführen – sofern die Spielregeln in Bezug auf den Abstand und die Hygiene weiterhin eingehalten werden können.

Grundsätzlich und auf den ersten Blick ist das für Vereine aus Bereichen wie Tennis, Leichtathletik, Schwimmen, Reiten, Turnen oder Golf eine gute Nachricht, doch bei näherer Betrachtung hat die neue Verordnung auch ihre Tücken. So sind etwa die Vorgaben, die bei einem sportlichen Kräftemessen zu beachten sind, sehr umfangreich und bedeuten einen hohen organisatorischen Aufwand. Sigi Nonnenmann vom TV Schützingen etwa berichtet, dass Toiletten nur einzeln betreten werden dürfen und nach jeder Benutzung gereinigt und desinfiziert werden müssen. So müsste der Vorsitzende wohl einen ehrenamtlichen Helfer – und von denen gibt es in der heutigen Zeit bekanntlich nicht unendlich viele – einzig dafür abstellen, während eines Wettkampfs ein Auge auf die WC-Anlage zu haben.

Zudem müssen sich Verantwortliche auch mit Haftungsfragen beschäftigen: Wer müsste beispielsweise sprichwörtlich den Kopf hinhalten, wenn sich eine Veranstaltung zu einem „Hotspot“ entwickeln würde, was Corona-Neuinfektionen betrifft. Zuschauer dürfen Wettbewerbe indes nicht vor Ort verfolgen, und so bleiben den Vereinen letztlich die Bewirtungseinnahmen verwehrt, die für die vielen zu leistenden ehrenamtlichen Arbeitsstunden entschädigen würden.

Alles in allem sind die Lockerungen vonseiten der Regierung ganz bestimmt gut gemeint. Man darf sich aber durchaus die Frage stellen, was sie bringen, wenn viele Vereine nach Abwägung aller Aspekte lieber darauf verzichten.