Von Frank Goertz

Warum es bei dem Bürgerentscheid in Wiernsheim keine Verlierer gibt

Auch wenn das Ergebnis des Bürgerentscheids nicht jedem gefallen dürfte, können sich alle über die hohe Wahlbeteiligung freuen. Den Befürwortern und den Gegnern des Baugebiets ist es gelungen, die Menschen zu bewegen. Und das in teils sehr schweren Corona-Zeiten, in denen persönliche Kontakte lange nur begrenzt möglich waren. Auch eine öffentliche Informationsveranstaltung fiel dem Virus zum Opfer. Insofern ist die Wahlbeteiligung von 51 Prozent ein Riesengewinn für die (Basis-)Demokratie.

In erster Linie ging es zwar „nur“ um eine 2,4 Hektar große Ackerfläche, die bebaut werden soll. Hinter der Fragestellung steckte aber mehr. Welche Zukunft wünschen wir uns? Sind die Grenzen des Wachstums erreicht und müssen wir nicht besser die wertvollen Böden schützen? Oder brauchen wir Wachstum, um Wohlstand zu sichern und Wohnraum zu schaffen? Dass Wachstum und das Bewahren der Schöpfung sich dabei scheinbar manchmal gegenseitig im Weg stehen, zeigt auch, dass die Fragen des Umgangs mit Ressourcen nicht leichtfertig aus der Hüfte heraus beantwortet werden sollten.

Ob die Corona-Krise das Ergebnis des Bürgerentscheids beeinflusst hat, lässt sich kaum seriös beantworten. Fakt ist, dass auf dem Höhepunkt der Pandemie deutlich geworden ist, wie wichtig es sein kann, über eigene Ressourcen zu verfügen. Sprich: landwirtschaftliche Produkte aus der Region für die Region. Fakt ist aber auch, dass, je mehr die Pandemie abebbt, diese Erkenntnisse ziemlich schnell vergessen werden.

Auf jeden Fall war es gut, dass die Bürgerinitiative die Möglichkeiten der direkten Demokratie genutzt hat, um die Entscheidung in Wiernsheim auf eine breitere Basis als einen Mehrheitsbeschluss im Rat zu stellen. Dass dabei teilweise mit harten Bandagen gekämpft wurde – geschenkt! Das ist Kommunalpolitik par excellence, geradlinig, keine Tricks, keine Mauscheleien.

Die Verlierer des Bürgerentscheids werden das Ergebnis akzeptieren müssen. Und irgendwann vielleicht erkennen, dass sie auch Gewinner sind. Sie haben Demokratie lebendig gemacht und zu einem Diskurs über eine der wichtigsten Zukunftsfragen einen Beitrag geleistet, dessen Wert heute vielleicht noch gar nicht zu erkennen ist. Wie entwickelt sich Wiernsheim, welchen Wert hat landwirtschaftlicher Boden, wie lässt sich der Bedarf an Wohnraum decken? Diese Fragen sind auch mit dem Bürgerentscheid nicht final beantwortet. Er war eine Station in einem Prozess, an dem hoffentlich die Konfliktparteien weiter gemeinsam arbeiten.