Gesucht: das Foto des Jahres 2019

Von Frank Goertz

Ein bewegtes Jahr mit magischen, beeindruckenden und auch traurigen Momenten liegt hinter uns. Einige haben sich sicher ins Gedächtnis eingebrannt. Etwa die Bilder der Schüler, die gegen den Klimawandel demonstrieren, oder die Fotos, die den Mühlehof als Skelett aus Stahl und Beton zeigen, bevor er ganz verschwindet. Dazu liefert der Sport immer wieder besondere Motive – von biegsamen Turnern am Barren bis hin zu völlig ausgepumpten Triathleten im Ziel, die für ihren Traum alles gegeben haben. Nicht zu vergessen: die Leserfotos, die unsere Zeitung in jeder Ausgabe auf ihrer Serviceseite veröffentlicht und die auch regelmäßig bei den Wahlen zum Foto des Jahres ganz weit vorne landen.

Die Fotografen unserer Zeitung halten Zeitgeschichte fest, indem sie immer wieder überraschende Perspektiven finden, Situationen blitzschnell erfassen oder im anderen Fall gründlich überlegen, wie sie ihr Motiv ins rechte Licht setzen.

Unsere Redaktion präsentiert Ihnen in der Printausgabe sowie im Internet eine Vorauswahl von 20 herausragenden Bildern. Jetzt sind Sie, liebe Leser, wie bereits in den Vorjahren, wieder aufgerufen, das „Foto des Jahres" zu wählen. Bitte nennen Sie uns Ihre drei Favoriten, indem Sie das Formular im Internet ausfüllen und abschicken oder den Coupon aus unserer Printausgabe verwenden und per Post oder Fax an das Mühlacker Tagblatt, Kißlingweg 35, 75417 Mühlacker, schicken. Die Faxnummer lautet 07041/42909. Die Abstimmung ist auch per E-Mail an redaktion@muehlacker-tagblatt.de möglich. Bitte bei Mail-Abstimmungen als Betreff „Foto des Jahres" angeben. Einsendeschluss: Mittwoch, 18. Januar. Unter allen Teilnehmern verlosen wir drei Gutscheine von Buch-Elser im Wert von je 20 Euro.