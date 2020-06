Zwei neue Covid-Fälle

Enzkreis/Pforzheim (pm). Bundesweit richtet sich der Fokus der Berichterstattung in der Corona-Pandemie gerade auf Schlachthöfe. Doch auch abseits großer Ausbruchsereignisse gilt es, wachsam zu bleiben. Das Enzkreis-Landratsamt hat in seiner Bilanz von Donnerstag zwei neue Covid-19-Fälle vermeldet.

Die Zuwächse gehen auf die Konten von Pforzheim und Knittlingen. Die Fauststadt hatte zuvor auf eine lange Phase ohne Neuinfektionen zurückblicken können. Als genesen gelten in Pforzheim inzwischen 429 Menschen. Die Zahl für den Enzkreis ist laut Landratsamt wegen einer Datenbereinigung um eins kleiner geworden.

Die Stadt Pforzheim stellt derweil ab Montag, 22. Juni, ihr Corona-Bürgertelefon ein. Bestehen bleibe aber bis Freitag, 10. Juli, die Möglichkeit, per E-Mail an corona@pforzheim.de Fragen zu stellen oder sich an die Fachämter der Stadtverwaltung zu wenden. Angesichts einer geringeren Nachfrage könnten die aufgebauten Strukturen für den Augenblick zurückgefahren werden, heißt es.

Bei einer Veränderung der aktuellen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus werde die Stadt das Bürgertelefon unverzüglich zur Verfügung stellen und auf die Strukturen, die seit dem 24. März mit mehr als 1000 Telefon- und E-Mail-Anfragen aufgebaut worden seien, zurückgreifen.