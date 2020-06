Zwei neue Corona-Fälle

Enzkreis (pm). Insgesamt ist es in Sachen Corona ruhig geworden. Allerdings meldete das Landratsamt an diesem Mittwochabend zwei Neuinfektionen – eine in Maulbronn und eine Straubenhardt. Das zeigt, dass das Risiko einer Ansteckung mit dem Virus nach wie vor besteht.

Die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes unter der Nummer 07231/308-6850 ist bis auf weiteres samstags nur noch von 9 bis 14 Uhr zu erreichen. An den übrigen Wochentagen beantworten die Fachleute des Gesundheitsamtes die Fragen der Bürger unverändert von 8 bis 18 Uhr. „Vor kurzem haben die Drähte der Hotline auch am Wochenende noch geglüht“, berichtet die Leiterin des Gesundheitsamtes, Dr. Brigitte Joggerst. „Im Moment ist es jedoch gerade samstags etwas ruhiger geworden. Deshalb fahren wir das Angebot probeweise etwas zurück. Falls sich der Bedarf kurzfristig erhöhen sollte, sind wir flexibel und können die Zeiten schnell wieder anpassen.“

Wer Fragen zu Corona hat, findet darüber hinaus ständig aktualisierte Informationen auf der Homepage des Enzkreises unter www.enzkreis.de. Dort sind auch Videos eingestellt, die einen Blick hinter die Kulissen der Hotline erlauben, sowie ein Link zu Informationen auf Arabisch, Englisch, Farsi, Französisch, Italienisch, Kurdi Badini, Polnisch, Tigrinya und Türkisch. Fragen können im Übrigen auch an die Mailbox corona@enzkreis.de geschickt werden. Am Feiertag wird das Landratsamt wie angekündigt keine Zahlen veröffentlichen.