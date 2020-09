Zwei Klassen in Quarantäne

Enzkreis/Pforzheim (pm). Eine 3. und eine 5. Klasse der Grund- und Werkrealschule Niefern befinden sich aktuell in Quarantäne, nachdem in Niefern, wie berichtet, eine Familie positiv getestet wurde. Zusätzlich seien sicherheitshalber auch sechs Lehrer und zwei Schulsozialarbeiterinnen in Quarantäne, teilt die Gemeinde mit.

Die Zusammenarbeit zwischen Schule und Gesundheitsamt habe hervorragend funktioniert, und auch die betroffene Familie habe sich vorbildlich verhalten. Zu dem Fall der Klasse 1c in der vergangenen Woche bestehe kein Zusammenhang. Hier habe die Einschulungsfeier nachgeholt werden können.

Die Lehrer der betroffenen Klassen würden nun telefonisch bei den Schülerfamilien Unterstützungsarbeit leisten, vorhandene Computertechnologien abfragen und ab Montag, gemeinsam mit den betroffenen Fachlehrern, in den Fernlernunterricht starten. Durch den Ausfall der Lehrer könne es auch in den übrigen Klassen zu organisatorischen Änderungen kommen, die gegebenenfalls auch das tageweise „zu Hause lassen“ ganzer Klassen bedeuten könnten.

Das Landratsamt meldete am Freitag 22 neue Covid-19-Fälle. Zwölf Infizierte sind laut der Behörde in Mühlacker zu Hause, sechs in Pforzheim, zwei in Niefern-Öschelbronn und je einer in Ötisheim und Wiernsheim.