Zahl der Infizierten steigt

Pforzheim/Enzkreis (pm). Wie das Gesundheitsamt des Landratsamts Enzkreis am Freitagabend mitgeteilt hat, liegen inzwischen bei 19 weiteren Menschen aus der Region positive Testergebnisse auf das neuartige Corona-Virus vor.

Acht der Personen leben in Pforzheim, elf in verschiedenen Gemeinden im Enzkreis. Alle befinden sich in häuslicher Quarantäne. Damit steigt die Zahl der Betroffenen in Pforzheim auf 19 und im Enzkreis auf 30 Menschen.

Aufgrund aktueller Entwicklungen werden ab Samstag, 21. März, alle Recyclinghöfe des Enzkreises bis auf weiteres geschlossen. „Die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger und des Personals machen diesen Schritt ab sofort leider nötig“, sagt Landrat Bastian Rosenau.