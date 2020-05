Zahl der Ansteckungen im Enzkreis bleibt unter dem Schwellwert

Enzkreis (pm). Die Corona-Pandemie hat ein weiteres Todesopfer gefordert. Laut Mitteilung des Landratsamts ist ein Mann aus Pforzheim im Alter von „Mitte 50“ in einer Klinik außerhalb der Region an den Folgen einer Infektion gestorben.

Damit ist die Zahl der Todesfälle in Pforzheim auf acht gestiegen, während sie im Enzkreis unverändert bei 18 liegt.

In den vergangenen sieben Tagen haben sich laut der Enzkreis-Behörde, die auch am Donnerstag eine Karte mit Daten veröffentlicht hat, im Enzkreis 36 und in Pforzheim 35 Menschen mit dem Virus angesteckt, womit sowohl der Landkreis als auch die Stadt deutlich unter den jeweiligen Schwellenwerten von 99 beziehungsweise 63 liegen, die für eine Überprüfung der Lockerungen maßgeblich wären. Vorgegeben ist dafür eine Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.

