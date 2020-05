Wochenbilanz: Enzkreis verzeichnet 49 Fälle mehr

Enzkreis (cb). Das Robert-Koch-Institut warnt: Die Reproduktionszahl, also der Wert, der angibt, wie viele Menschen ein Infizierter im Schnitt ansteckt, liegt den zweiten Tag in Folge über 1,0. Dies könne zu einem erneuten stärkeren Anstieg der Covid-19-Erkrankungen und letztlich zu einer Überforderung des Gesundheitssystems führen.

Wie sieht es im Enzkreis und in Pforzheim aus? Hier zeigen die am Montag vom Landratsamt veröffentlichten Daten einen Anstieg um 16 Neuinfektionen im Enzkreis. In Pforzheim wurden 13 weitere Positiv-Tests registriert. Überwunden haben das Virus inzwischen 235 Betroffene im Enzkreis und 155 in Pforzheim. Damit fällt die Tagesbilanz negativ aus, denn es sind in beiden Bereichen mehr Infizierte hinzugekommen, als Genesene in die Statistik eingingen.

In Neuenbürg sind 14 der jüngst positiv Getesteten gemeldet. In der Stadt leben, wie mehrfach berichtet, viele Mitarbeiter der Firma Müller-Fleisch. Birkenfeld verzeichnet ein Plus von zwei Infizierten.

Vergleicht man die Daten vom 11. Mai mit jenen vom 5. Mai und kann damit auf einen Zeitraum von sieben Tagen zurückschauen, ergibt sich im Enzkreis ein Anstieg um 49 Fälle, in Pforzheim um 40. Nach den jüngsten Beschlüssen der Bundesregierung würden damit beide Gebiete nicht zu einem neuerlichen Lockdown gezwungen. Dieser muss angeordnet werden, wenn binnen einer Woche pro 100 000 Einwohner mehr als 50 Neuinfektionen gemeldet werden. Bezogen auf die Bevölkerungszahlen in Pforzheim und dem Enzkreis liegen die Schallmauern dort bei 63 beziehungsweise 100 Neuinfektionen.