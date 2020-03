Wie sich die Kliniken auf Corona-Patienten vorbereiten

Mühlacker/Enzkreis/Pforzheim (fg). Die Nachrichten aus den Krankenhäusern in der Lombardei und im Elsass sind erschreckend.

Damit solche Szenen sich nicht auch bei uns abspielen, bereiten sich die Kliniken in der Region intensiv darauf vor, dass bald auch bei ihnen immer mehr Patienten mit der neuen Lungenkrankheit Covid-19 behandelt werden müssen.

Laut Brigitte Joggers, Leiterin des Gesundheitsamts Enzkreis/Pforzheim sei das Elsass uns in der Entwicklung bis zu drei Wochen voraus. Durch diesen Vorlauf könnten die Kliniken alle Vorkehrungen treffen, um die Patienten angemessen zu versorgen. Außerdem sei Deutschland etwas früher dran mit den Maßnahmen der sozialen Distanzierung als andere Länder, wo das Virus sich schon viel stärker verbreitet hat.

Die Krankenhäuser in der Region – darunter auch die Enzkreis-Kliniken – rüsten sich für den Fall, dass auch sie demnächst viele Corona-Infizierte behandeln müssen.

