Wenig Alarme wegen Corona-App

Enzkreis (the). An der Frage, ob die Corona-App der große Wurf ist oder nicht, schieden sich schon vor ihrer Einführung die Geister. Auf regionaler Ebene ist die Warnung über das Smartphone bislang kein großer Faktor, wie eine Nachfrage beim Landratsamt zeigt.

Es hätten sich bislang lediglich drei oder vier Nutzer gemeldet, bei denen die App eine Warnung angezeigt habe. Ihnen sei jeweils ein Test angeboten worden, den zwei der Betroffenen absolviert hätten. Mit negativem Testergebnis.

Die Corona-Warn-App signalisiert den Nutzern, wenn sie sich in der Vergangenheit für eine bestimmte Zeit in der Nähe einer positiv getesteten Person aufgehalten haben, sofern die das ebenfalls in die App eingibt.

Je nach Art der Risiko-Begegnung wird das Infektionsrisiko bewertet. Die App unterscheidet zwischen niedrigem und erhöhtem Risiko und gibt gleichzeitig Handlungsempfehlungen.

Bei erhöhtem Infektionsrisiko erhält der Nutzer eine Mitteilung, sich, wenn möglich, nach Hause zu begeben und Begegnungen zu reduzieren sowie Verhaltenshinweise bei auftretenden Symptomen zu beachten. Im Zweifelsfall sollte er den Hausarzt und/oder das Gesundheitsamt informieren. Zur Zahl der Menschen, die in der Region die Warn-App nutzen, teilte das Landratsamt mit, lägen keine Informationen vor.