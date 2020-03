Wegen Corona: Fußballkreis Pforzheim verlängert spielfreie Zeit

Pforzheim/Enzkreis (pm/lh). Im gesamten Bereich des Badischen Fußballverbands (bfv), zu dem der Fußballkreis Pforzheim gehört, werden zur Eindämmung des Coronavius bis einschließlich 19. April keine Partien ausgetragen. Das teilte der Verband an diesem Dienstagvormittag mit. Ursprünglich war der Spielbetrieb nur bis zum 23. März ausgesetzt.

Seit der Entscheidung Ende der vergangenen Woche, zwei Spieltage abzusetzen, habe sich die Lage in Baden-Württemberg und in ganz Deutschland verschärft, begründet der bfv die Entscheidung. So liege etwa der Betrieb in Schulen, KiTas und auf Spielplätzen sowie der Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Anlagen sowie ähnlichen Einrichtungen bis nach den Osterferien auf Eis. Es gelte die dringende Empfehlung, soziale Kontakte auf ein notwendiges Mindestmaß zu beschränken. ,,Folgerichtig verlängert der bfv die Generalabsage ebenfalls bis einschließlich dem 19. April 2020.“

Davon sind laut der Mitteilung weiterhin alle Meisterschafts- und Pokalspiele, Turniere und Freundschaftsspiele bei Herren, Frauen und Jugend auf Verbands- und Kreisebene von der Verbandsliga abwärts betroffen.

Aber auch vom Trainingsbetrieb sollen Vereine absehen. ,,Grundsätzlich gilt für die ganze Sportfamilie, sich an die Anweisungen der Behörden zu halten. Die Eindämmung der Infektion hat oberste Priorität“, so der Verband.

In den Clubs in der Region herrscht Verständnis für die Absagen. Das Mühlacker Tagblatt hat mit Clubverantwortlichen gesprochen. Lesen Sie einen Artikel oder einen Kommentar dazu.

Mit den Folgen der Pause für den Spielbetrieb befasst sich der bfv indes fortwährend. ,,Durch die dynamische, nicht absehbare Entwicklung können wir zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch keine verbindlichen Aussagen machen“, so der Verband weiter.

Beim Nachbarverband, dem Würrtembergischen Fußballverband (wfv), unter dessen Dach die Clubs des Bezirks Enz-Murr spielen, gilt – Stand Dienstagvormittag – noch die Aussetzung bis Ende März.

Wenn es Neuigkeiten dazu und weitere Entwicklungen in Bezug auf das Virus gibt, wird das Mühlacker Tagblatt Sie informieren.