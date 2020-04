Wegen Corona: Auch der Mühlacker Frühling fällt aus

Mühlacker (the). Angesichts der langen Liste an Großveranstaltungen, die bereits dem Coronavirus zum Opfer gefallen sind, war die Entscheidung zu erwarten, doch nun ist es offiziell: Der „Mühlacker Frühling“, der am 16. und 17. Mai Besuchermassen in die Innenstadt hätte locken sollen, ist ebenfalls abgesagt.

„Mitwirkende, Künstler und Dienstleister wurden bereits informiert“, teilte Citymanagerin Anna-Maria Fritz mit. Der Mahle-Stadtlauf, der seit Jahren immer am selben Wochenende stattfindet, war ebenfalls bereits gestrichen worden.

