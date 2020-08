Was tun bei Corona im Fußballteam?

Enzkreis (pm/the). Trotz einer nach wie vor überschaubaren Zahl von Neuinfektionen in der Region – von Donnerstag auf Freitag gab es laut der Statistik aus dem Landratsamt zum zweiten Mal in Folge keine neuen Fälle – sind die Vorsichtsmaßnahmen gegen Corona-Infektionen in jeder Lebenslage zu spüren, und das gilt auch im Sport.

Die Konsequenzen der Pandemie für den Spielbetrieb im Amateurfußball, heißt es beim württembergischen Fußballverband WFV, seien nur schwer abzuschätzen. Um bei Covid-19-Fällen in einer Mannschaft schnell reagieren zu können, habe der WFV – in enger Abstimmung mit den Kollegen im badischen und südbadischen Fußballverband – eine Anlaufstelle für Vereine geschaffen sowie „Leitplanken zur Entscheidungshilfe aufgestellt“. Mit der Einrichtung einer Meldestelle für Verdachtsfälle und bestätigte Covid-19-Infektionen sollen die Verantwortlichen auf Bezirksebene entlastet und bei der Entscheidung über mögliche Spielverlegungen nicht alleine gelassen werden, heißt es bei den Verbänden, die dieser Tage in die neue Pokalrunde starten.

Als erster Schritt habe eine Meldung an das Gesundheitsamt oberste Priorität, heißt es an die Adresse der Vereine. Danach sei der Club verpflichtet, den Verband zu informieren; dafür gebe es ein Formular auf der Webseite und eine Hotline.