Videoumfrage in der Innenstadt: Wie das Coronavirus den Alltag beeinflusst

Mühlacker (lh). Das Landratsamt Enzkreis hat – Stand Donnerstagnachmittag – schon insgesamt neun Corona-Fälle im Kreis sowie in Pforzheim gemeldet. Und das Virus wirkt sich inzwischen signifikant auf das gesellschaftliche Leben in der Region aus

Wegen Hamsterkäufen sind in Supermärkten Produkte wie Toilettenpapier ausverkauft, in Kliniken und in Altenheimen wurden Besucherstopps angeordnet, und viele Veranstaltungen wurden abgesagt. Trotzdem: Nach Angaben der Behörden gibt es nach wie vor keinen Grund zur Panik.

Was denken die Menschen in Mühlacker, wenn sie den Begriff ,,Coronavirus“ hören? Wie beeinflusst das Thema ihren Alltag? Unsere Zeitung hat sich mit der Videokamera in der Innenstadt umgehört.

