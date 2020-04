Video: Hilfe in Zeiten von Corona

Lebensmittel einkaufen oder die dringend benötigten Medikamente aus der Apotheke holen. In Coronazeiten gar nicht immer so einfach. Besonders, wenn man zur sogenannten Risikogruppe gehört. Die DRK Ortsgruppe Mühlacker koordiniert in der Senderstadt die Einkaufshilfe für diese Menschen.

Wer hilft wo? Das Mühlacker Tagblatt hat eine Liste zusammengestellt.

