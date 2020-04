Video aus Mühlacker: Der erste Tag mit Maskenpflicht

Mühlacker scheint bestens gerüstet für die Maskenpflicht. Beim Einkauf, in Bussen und in der Bahn hielten sich die Menschen am Montag offensichtlich an die neue Vorgabe und tragen das Symbol der Corona-Krise mit großer Gelassenheit und Routine.

Unsere Video-Reporterin war in der Innenstadt unterwegs und hat gefilmt:

Lesen Sie einen ausführlichen Bericht zu dem Thema in unserer gedruckten Zeitung am Dienstag, im ePaper oder auf unserer Webseite.