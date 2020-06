Urlaub in Zeiten von Corona

Urlaub in heimischen Landen ist in diesem Jahr die Alternative zu Sonne, Strand und Meer. Gäste fühlen sich wohl in der Region.

Enzkreis. Sie wandern die Enzschleife entlang, anstatt im französischen Elsass zu bummeln, sie genießen den Schützinger Wein, anstatt einen französischen Tropfen zu probieren, und sie ersetzen die geplante Flugreise nach Japan mit einer Wohnmobil-Tour durch die Region: Über die Pfingstfeiertage wissen Naturfreunde in Zeiten der Corona-Pandemie ihre Heimat und deren Reize besonders zu schätzen.

