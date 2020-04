Trotz des Corona-Verbots: Bar öffnet für ihre Gäste

Pforzheim/Enzkreis (pol). Im gesamten Zuständigkeitsbereich hat das Polizeipräsidium Pforzheim zu Beginn der Woche, in der Zeit von Montag auf Dienstag, 33 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Beschränkungen erstellt.

In Calw machte am Montagabend trotz des Verbots gleich zweimal, gegen 19.45 Uhr und 23.45 Uhr, eine Bar in der Innenstadt auf – einmal stieß die Polizei auf zehn Leute und später dann auf sieben. Alle Gäste wurden angezeigt, ihnen droht ein Bußgeld von jeweils 250 Euro. Der Betreiber werde mit mindestens 2500 Euro zur Kasse gebeten, so die Polizei, die nochmals dringend appelliert, die Regeln einzuhalten.