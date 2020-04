Trotz Abschottung: Restrisiko in Seniorenheimen bleibt

Im Kampf gegen eine Einschleppung des Coronavirus schotten sich die Pflegeheime so gut wie möglich nach außen ab. Doch ein Restrisiko bleibt, was vor allem das Personal der Einrichtungen belastet.

Das Personal gehe routiniert, aber angespannt mit der aktuellen Situation um, sagt etwa Markus Schellinger, der die Seniorenzentren St. Franziskus in Mühlacker und St. Clara in Illingen leitet. Bei jedem Mitarbeiter würde seit eineinhalb Wochen vor Arbeitsbeginn die Temperatur gemessen. Grundsätzlich sei jedem klar, was zu tun ist: „Wir wissen, wie man hygienisch arbeitet und wie man mit Schutzausrüstung umgeht.“

Wie in den anderen Pflegeheimen, haben die Angehörigen laut Schellinger viel Verständnis für das Besuchsverbot. Schließlich gibt es in der heutigen Zeit moderne Möglichkeiten der Kontaktpflege.

