Tierfreunde halten sich an die Regeln

Enzkreis/Pforzheim (pm). Der Wildpark Pforzheim erhöht ab dem 1. Oktober die Besucheranzahl innerhalb seiner beiden Zeitfenster, die nach dem Neustart in der Corona-Krise eingerichtet wurden.

Statt wie bisher 500 können künftig 600 Menschen einen Besuch innerhalb desselben Zeitfensters buchen. Auch die Besucherzeiten werden laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung ausgedehnt: Der Einlass für das erste Zeitfenster ist ab dem 1. Oktober bereits ab 9.30 Uhr möglich, das zweite Fenster schließt künftig erst um 18 Uhr (letzter Einlass 17 Uhr). „Die neuen Abläufe unter den Einschränkungen funktionieren reibungslos. Wir freuen uns, dass wir unseren Besuchern mit diesen Neuerungen fortan mehr Zeit im Wildpark ermöglichen können“, wird Pforzheims Bürgermeisterin Sibylle Schüssler in der Mitteilung zitiert. Zudem habe die Stadt am Ausgang ein Drehtor installiert, das in Zukunft das Aufsichtspersonal in diesem Bereich ablösen werde.

Dass die Corona-Gefahr indes keineswegs gebannt ist, zeigen die Zahlen, die das Landratsamt am Montag veröffentlichte. Acht Neuinfektionen wurden übers Wochenende in Pforzheim registriert. In Keltern ist eine fünfköpfige Familie betroffen. Drei neue Fälle gibt es laut der Behörde in Mühlacker, je einen in Illingen, Niefern-Öschelbronn, Neuenbürg und Wiernsheim.